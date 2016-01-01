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Бессмертный полк прошел в Риге

Автор:
Aleksandr Perlov
Дата публикации:
09:00
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Бессмертный полк в Риге собрал более 6000 человек.

  • 12
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