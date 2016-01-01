Дорожные рабочие засыпают грязью ямы с лужами в городе Люберцы

Автор: dzuga1878 Дата публикации: 13:10

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В самом центре Люберец есть улица с гордым названием 65 лет Победы. Возникает мнение, что администрация города забыла о ее существовании или просто напросто решила отказаться (промзона). К данным выводам приводят отсутствие тротуаров, освещения, ну и конечно же отсутствие асфальтового покрытия. Ямы чинятся засыпанием земли. Привожу в дополнение видео такого ремонта.