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Дорожные рабочие засыпают грязью ямы с лужами в городе Люберцы

Автор:
dzuga1878
Дата публикации:
13:10
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В самом центре Люберец есть улица с гордым названием 65 лет Победы. Возникает мнение, что администрация города забыла о ее существовании или просто напросто решила отказаться (промзона). К данным выводам приводят отсутствие тротуаров, освещения, ну и конечно же отсутствие асфальтового покрытия. Ямы чинятся засыпанием земли. Привожу в дополнение видео такого ремонта.

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Комментарии (0)

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