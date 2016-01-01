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Разбитая дорога в городе Донецке Ростовской области

Автор:
Andreyfil82
Дата публикации:
12:59
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Три года без дороги и по уши в грязи люди добираются домой и обратно в городе Донецке Ростовской области.

  • 15
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Комментарии (0)

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