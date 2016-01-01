Новогодняя погода пришла в Сергиево-Посадский район Подмосковья
- Автор:
- Karnivor
- Дата публикации:
- 11:10
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Совсем не майская погода пришла в Сергиево-Посадский район Московской области. Там, как сообщает мобильный репортёр, 10 мая выпал снег.Эти кадры сделаны в садовом товариществе Приозёрный. На ролике видно, что кругом всё заметает крупными и пушистыми снежными хлопьями. Температура воздуха держится около 1 градуса выше нуля, но осадки тают не везде, поэтому на газоне образовалось белое "одеяло".
"Новогодняя погода," - пишет мобильный репортёр.
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