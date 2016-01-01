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Озеро Качкарка вышло из берегов в Самарской области (видео)

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
11:20
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Озеро Качкарка вышло из берегов из-за разлива реки Самара. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с водоёма.

Кадры сняты в посёлке Рубежное Самарской области. Небольшое озеро Качкарка весной становится многоводным и выходит из берегов, подтапливая окружающие луга и лесочки.

Воды в паводок становиться так много, что ее блестящая поверхность простирается практически до горизонта... Прекрасное зрелище!

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