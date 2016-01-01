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За 20 дней до лета город Дмитров накрыл снегопад

Автор:
mon-oven
Дата публикации:
11:56
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Кадры сделаны 10 мая 2017 года. До календарного лета остается 21 день, а зима все не уходит. Дмитров опять накрыл снегопад, и тепла еще не ожидается.

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