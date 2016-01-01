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Мусорные кучи образовались рядом с речкой в городе Приволжск Ивановской области

Автор:
89806
Дата публикации:
12:48
  • 12
  • 0

Люди выбрасывают мусор, прямо к речке в городе Приволжск Ивановской области.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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