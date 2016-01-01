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Бишкек принял участие в акции "Бессмертный полк" (ВИДЕО)

Автор:
Farkhad_vyw
Дата публикации:
13:55
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День Победы отметили жители Кыргызстана. 9 мая 2017 года в Бишкеке по улице Советской прошел "Бессмертный полк".

"Людей было очень много, погода хорошая, настроение отличное," - рассказывает мобильный репортёр. Многотысячную колонну сопровождали сотрудники полиции, карета скорой медицинской помощи, а также многочисленные зрители, которые стояли вдоль маршрута проведения акции.

По словам очевидцев, кыргызстанцы присоединились к "Бессмертному полку" в 2015 году, и с тех пор количество участников акции с каждым годом растет.
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