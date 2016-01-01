Бишкек принял участие в акции "Бессмертный полк" (ВИДЕО)

6

6 0

День Победы отметили жители Кыргызстана. 9 мая 2017 года в Бишкеке по улице Советской прошел "Бессмертный полк".

6

6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185361

"Людей было очень много, погода хорошая, настроение отличное," - рассказывает мобильный репортёр. Многотысячную колонну сопровождали сотрудники полиции, карета скорой медицинской помощи, а также многочисленные зрители, которые стояли вдоль маршрута проведения акции.По словам очевидцев, кыргызстанцы присоединились к "Бессмертному полку" в 2015 году, и с тех пор количество участников акции с каждым годом растет.