Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 10 мая 2017 года

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 10 мая 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
14:31
  • 19
  • 0

10 мая на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 10 мая, вошли репортаж автора lev_savinoff о том, как тысячи людей принимают участие в Бессмертном полке в Пскове, репортаж автора Surgut36 о том, как в центре Сургута прошёл "Бессмертный полк", репортаж Лагутиной Татьяны о том, как акция "Бессмертный полк" прошла в Белгородской области, репортаж Ворошилова Виктора о том, как десятки жителей поселка Смолино Нижегородской области приняли участие в "Бессмертном полку" и репортаж Павлова Дмитрия о том, как в Заполярье стартовала акция "Бессмертный полк".

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

62 1
09.05 16:18 | lev_savinoff
Тысячи людей принимают участие в Бессмертном полке в Пскове
59 0
08.05 14:57 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 8 мая 2017 года
27 0
06.05 23:31 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 6 мая 2017 года
69 0
05.05 14:00 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 5 мая 2017 года