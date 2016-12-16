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ЦОДД Москвы призывает водителей присоединиться к всемирной акции по снижению скорости в центре города

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:50
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ЦОДД Москвы призывает столичных водителей присоединиться к всемирной акции по снижению скорости в центре города. В эти дни в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН по всему миру проходят дни снижения скорости. Московских водителей попросят присоединиться к акции через 160 информационных табло, сообщил "Известиям" глава Центра обеспечения дорожного движения Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев. "Вопрос скорости — ключевой в части безопасности дорожного движения, — отметил Вадим Юрьев. — Большое количество аварий происходит из-за превышения скоростного режима. Нам важно донести до каждого водителя, что, снижая скорость, каждый автолюбитель делает безопасными не только дороги, но и бережет свою жизнь".

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