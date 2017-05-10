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Грузовик с полуприцепом въехал в остановку на западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:57
  • 115
  • 1

Грузовик "Ивеко" с полуприцепом, груженый гипсовыми панелями врезался в остановку и далее в дерево. Грузовик двигался по Молодогвардейской улице в сторону центра. Напротив дома номер 45 перед большегрузом резко затормозил другой автомобиль. Водитель грузовика, пытаясь избежать ДТП, вывернул руль правее, где машина наехала на бордюр, далее выехала на тротуар и газон. На газоне грузовик врезался в дерево. Также пострадал остановочный павильон общественного транспорта. В результате аварии пострадавших нет. На месте работает полиция.

  • 115
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    17:21
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:42 http://www.mskagency.ru/materials/2664920 10.05.17
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