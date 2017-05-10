Грузовик с полуприцепом въехал в остановку на западе Москвы
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 15:57
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Грузовик "Ивеко" с полуприцепом, груженый гипсовыми панелями врезался в остановку и далее в дерево. Грузовик двигался по Молодогвардейской улице в сторону центра. Напротив дома номер 45 перед большегрузом резко затормозил другой автомобиль. Водитель грузовика, пытаясь избежать ДТП, вывернул руль правее, где машина наехала на бордюр, далее выехала на тротуар и газон. На газоне грузовик врезался в дерево. Также пострадал остановочный павильон общественного транспорта. В результате аварии пострадавших нет. На месте работает полиция.
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