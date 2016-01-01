Аварийное жильё в городе Магадан

Автор: sergeymag Дата публикации: 17:10

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Уже около 10 лет этот дом по адресу ул.Авиационная 11 в г. Магадане находится в аварийном состоянии, не обслуживается никакими РЭУ. Рушится фундамент, канализация течет под дом, в квартирах сильная влажность, из-за которой постоянно происходят замыкания проводки и возгорания, везде грибок. Потолки провисли и находятся под постоянной опасностью обрушения. Жильцы в отчаянии, т.к. руководство области и города ежегодно только обещают расселить людей, но это только и остается обещаниями и докладами о выполнении поручений Президента. В этом доме живут дети,которые этим всем дышат.