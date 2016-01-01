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Состояние федеральной трассы "Колыма" в 150 км от Магадана

Автор:
sergeymag
Дата публикации:
16:57
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Плачевное состояние федеральной автодороги "Колыма" в 150 км от Магадана. Единственная дорога,которая связывает Магаданскую область с центральными районами страны. Дорога находится в ненормативном состоянии. Дорожное полотно разрушено. Движение сильно затруднено. Не производится много лет не только ремонт,но и обслуживание данного участка дороги, что существенным образом влияет на безопасность дорожного движения.

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