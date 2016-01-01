Пожарная часть без туалета и воды в селе Некрасовка Хабаровского края

Автор: Cvilyuk1998 Дата публикации: 18:38

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В с. Некрасовка Хабаровского района есть пожарная часть, которая защищает от пожара 6 населенных пунктов. 4 года назад её закрыли на капитальный ремонт, а всех пожарных пересилили в барак. Ремонтные работы обещали закончить за год, но оно до сих пор здание пожарной части не достроено. Здание сейчас законсервировано, и пожарным до сих пор приходится дежурить в бараке. В бараке нет отопления, нет человеческих условий для работы. Туалет там на улице. В самом бараке нет воды. Электричество работает с перебоями, нету лампочек. У пожарных рвется спецовка, нет запчастей на служебный транспорт, у некоторых машин не работают сигналы, проблесковые маячки. Им даже негде негде сушить рабочую одежду после вызова. Нам известно, что за время ремонта пожарной части сменилось три подрядчика. Пожарные пытались узнать у начальства, когда достроят новое здание, а в ответ начальство говорит, что денег на эти цели нет.