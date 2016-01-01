На платформе Трикотажная, на северо-западе Москвы электричка насмерть сбила девушку

Автор: Стрелец Дата публикации: 17:48

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Около 16 часов на платформе Трикотажная, Рижской железной дороги электричка, двигающая в сторону Москвы, сбила девушку. Со слов свидетелей она переходила железную дорогу в сторону Волоколамского шоссе. И ей не хватило, буквально пары шагов, чтобы закончить переход. Электричка сбила её и она, ударившись о деревянную платформу, погибла на месте. Переход оборудован покрытием, работают звуковые и световые сигналы, но это не мешает пешеходам перебегать пути вблизи приближающего состава. На месте происшествия работает следственная группа.