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Главная  /  Репортажи  /  На платформе Трикотажная, на северо-западе Москвы электричка насмерть сбила девушку

На платформе Трикотажная, на северо-западе Москвы электричка насмерть сбила девушку

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
17:48
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Около 16 часов на платформе Трикотажная, Рижской железной дороги электричка, двигающая в сторону Москвы, сбила девушку. Со слов свидетелей она переходила железную дорогу в сторону Волоколамского шоссе. И ей не хватило, буквально пары шагов, чтобы закончить переход. Электричка сбила её и она, ударившись о деревянную платформу, погибла на месте. Переход оборудован покрытием, работают звуковые и световые сигналы, но это не мешает пешеходам перебегать пути вблизи приближающего состава. На месте происшествия работает следственная группа.

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