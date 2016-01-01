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Ход работ по благоустройству Якиманской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:58
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Участок Якиманской набережной в рамках программы "Моя улица" станет пешеходным. Движение автомобилей будет прекращено от пересечения набережной с 3-м Голутвинским переулком до Большой Якиманки, а также примыкающий к ней участок переулка до его пересечения с 1-м Голутвинским. Воздушные провода там уберут под землю, также рабочие переделают ливневку и замостят пешеходную зону гранитной плиткой. Еще там будут установлены скамейки, фонари, посажены деревья и появятся газоны. Схема движения транспорта при этом поменяется. Автомобилисты будут объезжать прогулочную зону по 1-му Голутвинскому переулку и улице Большая Якиманка. Для этого изменили направление движения по 1-му Голутвинскому переулку. Автомобили могут проезжать по нему в сторону улицы Большая Якиманка, а не в обратную, как раньше.

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