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В Санкт-Петербурге идет гроза и град

Автор:
vkontakte234025594
Дата публикации:
21:57
  • 7
  • 0

В Санкт-Петербурге идет в мае метель с градом.

  • 7
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Комментарии (0)

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