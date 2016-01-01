Снос самостроя возле станции метро "Медведково"
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:13
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- 21
В столице продолжается программа сноса самостроя. На Широкой улице, у северного вестибюля станции метро "Медведково", на этой неделе начался снос торговых павильонов. Рабочие уже разобрали несколько павильонов. Такая же участь ожидает и все рядом стоящие павильоны. После сноса людям станет просторнее ходить по тротуару и стоять у остановки общественного транспорта. На перекрёстке улиц Широкой и Грекова от снесённых павильонов осталось пустое место. В ближайшее время там благоустроят территорию.
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