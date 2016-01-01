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Снос самостроя возле станции метро "Медведково"

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:13
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В столице продолжается программа сноса самостроя. На Широкой улице, у северного вестибюля станции метро "Медведково", на этой неделе начался снос торговых павильонов. Рабочие уже разобрали несколько павильонов. Такая же участь ожидает и все рядом стоящие павильоны. После сноса людям станет просторнее ходить по тротуару и стоять у остановки общественного транспорта. На перекрёстке улиц Широкой и Грекова от снесённых павильонов осталось пустое место. В ближайшее время там благоустроят территорию.

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