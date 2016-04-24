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Весна за полярным кругом в городе Лабытнанги в ЯНАО

Автор:
Zamatai
Дата публикации:
21:57
  • 10
  • 1

Метель, порывы ветра до 25м/сек.

  • 10
  • 1

Комментарии (1)

  • mon-oven
    22:45
    Даааааа,ребяты...весело ВАМ там живется!!! Я думал,что 5 мая у нас в Подмосковье снегопад был,а просмотрев ваш ролик,понял,что бывает еще хуже!!!
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