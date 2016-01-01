Серьезное ДТП с участием бензовоза на 6 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 21:25

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На востоке МКАД на 6 км произошло серьезное ДТП. На внешней стороне кольца бензовоз с цистерной большого объема протаранил остановившейся в среднем ряду мусоровоз из-за поломки. В результате столкновения мусоровоз отбросило вперёд на 20 метров. Кабина бензовоза оказалась серьезно повреждена, водителя зажало в салоне. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения деблокировали водителя и передали медикам. Всего в ДТП пострадали 3 человека. Для эвакуации поврежденных грузовиков с МКАД на место выслан пожарно-спасательный кран МЧС.