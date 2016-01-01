Шествие Бессмертного полка в Старом Осколе

Автор: NikolaChernyh Дата публикации: 21:57

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В 14 часов дня в Старом Осколе началось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие около 6 тыс.человек. Всероссийская акция, которую поддержали в городе Воинской славы Старом Осколе, подчеркивает значимость события Великой Победы для всех, кто хранит в своем сердце память о своих предках. Подвиг по защите рубежей своей Родины здесь находит отражение в памятниках великим полководцам и простым солдатам. Бюст полководца Г.К.Жукова, поставленный в СССР этому военначальнику Великой Отечественной войны одним из первых еще в советское время, занимает центральное место на Площади Победы, конечной точке маршрута "Бессмертного полка". Неподалеку от него находится небольшая скульптурная композиция "Солдат, вернувшийся с войны", установленная несколько лет назад. Но одинаково любимая горожанами. Памятник , символизирующий вклад простого солдата в победу над фашизмом, как бы олицетворяет собой народную волю и неоценимый подвиг народа. Каждый год поисковики поднимают из лесов и оврагов останки десятков бойцов и командиров Красной Армии, погибших в этих краях в период 1942-1943 годов. С портретов, которые несли родственники погибших смертью храбрых и пропавших без вести на фронтах войны, смотрели 18-летние юноши и девушки. В первых рядах шествия "Бессмертный полк" единым строем прошли учащиеся кадетских классов. За ними двигались участники военных реконструкций и все те, кто помнит живыми поколение победителей - своих отцов и дедов. Правнуки Победы восседали на плечах своих родителей. Многие участники "Бессмертного полка" несли с собой листочки с песнями военных лет. Те, кто забыл их отдельные слова , тут же подхватывали мелодию у идущих рядом товарищей. Хиты фронтовых лет - "Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка" - в исполнении тысячи голосов почти на час перебили гул большого города. По цепочке растянувшейся на сотни метров то и дело проносилось знаменитое красноармейское "Ура!...." Это напомнило всем нам ныне живущим, кем и какой ценой был завоевана Победа в Великой Отечественной войне.