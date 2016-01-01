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Майский снег во Владимире

Автор:
Artmen33
Дата публикации:
10.05 23:31
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  • 0

Владимир в мае, как в январе! Такая погода в мае редко в нашем городе.

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Комментарии (0)

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