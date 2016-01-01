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Майский снегопад в Санкт-Петербурге

Автор:
Юра Градус
Дата публикации:
00:16
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Лета похоже нам не ждать!
Месяц Май сменил ориентацию вслед за Апрелем.
Снегопад и морозы в предверье лета.

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Комментарии (0)

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