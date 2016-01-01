Майский снегопад в Санкт-Петербурге

Автор: Юра Градус Дата публикации: 00:16

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2 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185412

Лета похоже нам не ждать!Месяц Май сменил ориентацию вслед за Апрелем.Снегопад и морозы в предверье лета.