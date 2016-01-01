На Киевском направлении запустили новую электричку "Иволга"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:02

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На участке от Киевского вокзала до Новопеределкино в экспериментальном режиме началась эксплуатация поездов "Иволга". Пока выпущено всего два состава в городском исполнении: предусмотрены места для инвалидов, велосипедов, климат-контроль, сквозной проход через весь состав, удобный салон, мониторы. В процессе эксплуатации ведется сбор отзывов и замечаний пассажиров о качестве и удобстве проезда в новых подвижных составах.