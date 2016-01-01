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Два автомобиля загорелись в результате ДТП на юге МКАД

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:46
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На МКАД, в районе 29 километра на внутренней стороне произошло столкновение автомобилей "Ауди" и "Субару Форестер". Со слов очевидцев ДТП, водителя автомобиля "Субару" подрезал неизвестный автомобиль, после чего "Субару" изменил траекторию движения и врезался в стоящий на обочине автомобиль "Ауди". От сильного удара оба автомобиля начали гореть. На место оперативно прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Один из участников ДТП получил травмы и был госпитализирован в одну из больниц города. Очевидцам до приезда пожарных удалось сбить пламя на горящих автомобилях, пожарным же оставалось лишь пролить автомобили от возникновения повторного возгорания. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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