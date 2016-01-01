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Снег прошёл в Костроме

Автор:
skazo4nik1981
Дата публикации:
15:00
  • 12
  • 0

Вот такой снегопад обрушился на Кострому в преддверии летних школьных каникул, а именно 11 мая 2017 года.

  • 12
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Комментарии (0)

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