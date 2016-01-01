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Прохладное утро в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:05
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Утром в столице переменная облачность, температура воздуха около 4 градусов тепла.

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