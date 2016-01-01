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Майский снегопад в Ярославской области

Автор:
bender0809
Дата публикации:
09:31
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Зимнее утро в мае. В Ярославской области выпал снег.

  • 12
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