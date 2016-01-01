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Майский снегопад а Смоленске

Автор:
Алексей Дербанов
Дата публикации:
09:34
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  • 0

Выглянули в окно и были в замешательстве. В Смоленске выпал снег.

  • 16
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Комментарии (0)

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