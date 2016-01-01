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Пожар в гаражах произошёл в городе Хабаровск

Автор:
Aleksandr.M.
Дата публикации:
13:21
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Горят гаражи на ул. Павла Морозова в городе Хабаровск. О пострадавших не сообщается.

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