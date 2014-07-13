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Небольшой снег прошёл в Волоколамске

Автор:
Viktor Zhuravlev
Дата публикации:
13:53
  • 17
  • 0

Небольшой майский снег прошёл в Волоколамске.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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