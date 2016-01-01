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Дорогу засыпали битым кирпичом в Иркутске

Автор:
odintsov
Дата публикации:
14:23
  • 18
  • 1

Ремонт дороги в Иркутске. С каких пор дорогу засыпают пустотелым кирпичом?

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • odintsov
    14:54
    Дальше по улице складские помещения, постоянно проезжают большегрузы. Возникает вопрос. На долго ли ее хватит? :-)
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