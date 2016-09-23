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Сильный снег прошёл в городе Беломорск

Автор:
djswetkoff
Дата публикации:
14:28
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  • 0

Карелию заметает, последние дни немного сыпался снег и таял, а 11 мая утром было как зимой. Давно такого не было уже.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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