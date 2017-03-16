Насыщенная праздничная программа подготовлена к 82-летию Московского метрополитена

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:57

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185462

15 мая 2017 года Московский метрополитен отметит 82-ую годовщину со дня своего открытия. Празднование будет сопровождаться рядом мероприятий, в которых смогут принять участие все любители метро.По сложившейся традиции жителей и гостей столицы ожидает насыщенная праздничная программа, приуроченная к 82-летию Московского метрополитена.Программу мероприятий откроет ночной концерт на станции "Деловой центр". В ночь с 12 на 13 мая здесь пройдёт предпремьерный показ оперы "Сильмариллон". Память Толкиена. Эльфийская оратория".С утра до вечера 13 и 14 мая будет организован традиционный Парад Поездов на Кольцевой линии. В этом году он пройдёт в 3 раз. Пассажиры смогут увидеть все типы поездов Московского метрополитена в одном месте. В параде примут участие Еж-3, 81717/714 "Номерной", 81-720.1/721.1 "Яуза", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока" и ретропоезд "Сокольники". Впервые в параде примет участие поезд нового поколения "Москва".На станции "Партизанская" 13 и 14 мая будет работать выставка ретро-вагонов и хозяйственных поездов Московского метрополитена. Здесь пассажиры смогут увидеть вагоны разных поколений, каждый из которых в своё время работал на линиях метро. А вот какие типы вагонов будут представлены "Г", "Д" и "Е". Реставраторы в течение нескольких лет восстанавливали оригинальные салоны этих вагонов до мельчайших деталей. Также для осмотра будут доступны: старейший вагон-путеизмеритель "УМ5" и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА".14 мая, будут в точности воссозданы все события 15 мая 1935 года - первого дня в истории Московского метро. Перед входом на станцию "Сокольники" будет дежурить конная полиция, а мальчик-посыльный будет раздавать точную копию газеты того дня.На пресс-конференции была представлена книга "Московский метрополитен в годы Великой отечественной войны". В ней собраны множество фотографий метро в годы войны.