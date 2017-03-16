Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Насыщенная праздничная программа подготовлена к 82-летию Московского метрополитена

Насыщенная праздничная программа подготовлена к 82-летию Московского метрополитена

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:57
  • 25
  • 0

15 мая 2017 года Московский метрополитен отметит 82-ую годовщину со дня своего открытия. Празднование будет сопровождаться рядом мероприятий, в которых смогут принять участие все любители метро.

По сложившейся традиции жителей и гостей столицы ожидает насыщенная праздничная программа, приуроченная к 82-летию Московского метрополитена.

Программу мероприятий откроет ночной концерт на станции "Деловой центр". В ночь с 12 на 13 мая здесь пройдёт предпремьерный показ оперы "Сильмариллон". Память Толкиена. Эльфийская оратория".

С утра до вечера 13 и 14 мая будет организован традиционный Парад Поездов на Кольцевой линии. В этом году он пройдёт в 3 раз. Пассажиры смогут увидеть все типы поездов Московского метрополитена в одном месте. В параде примут участие Еж-3, 81717/714 "Номерной", 81-720.1/721.1 "Яуза", 81-740/741 "Русич", 81-760/761 "Ока" и ретропоезд "Сокольники". Впервые в параде примет участие поезд нового поколения "Москва".

На станции "Партизанская" 13 и 14 мая будет работать выставка ретро-вагонов и хозяйственных поездов Московского метрополитена. Здесь пассажиры смогут увидеть вагоны разных поколений, каждый из которых в своё время работал на линиях метро. А вот какие типы вагонов будут представлены "Г", "Д" и "Е". Реставраторы в течение нескольких лет восстанавливали оригинальные салоны этих вагонов до мельчайших деталей. Также для осмотра будут доступны: старейший вагон-путеизмеритель "УМ5" и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА".

14 мая, будут в точности воссозданы все события 15 мая 1935 года - первого дня в истории Московского метро. Перед входом на станцию "Сокольники" будет дежурить конная полиция, а мальчик-посыльный будет раздавать точную копию газеты того дня.

На пресс-конференции была представлена книга "Московский метрополитен в годы Великой отечественной войны". В ней собраны множество фотографий метро в годы войны.
  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
13:52 | Гринфельд Павел
В Москве немного потеплело
41 1
01:02 | Uwis
На Киевском направлении запустили новую электричку "Иволга"
31 1
01:45 | Uwis
Московский метрополитен установил новые урны в подземных переходах и уличных вестибюлях
59 0
18.03 16:01 | Artem_077
Видеоотчёт с мероприятия My Video Day в Mail.ru Group (16.03.17.)