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Сильный снегопад прошёл на северо-востоке столицы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
13:28
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Да здравствует маябрь. Наступил 161 день зимы. Несмотря на последний месяц весны, зима никаr не сдаёт свои позиции. В Москве периодически идёт снег. Вот и сегодня около 11 часов дня на северо-востоке Москвы в районе ВДНХ пошёл снег. Он прекратился в одном районе, но тут же пошёл в другом. Причём, он прекращается так же внезапно, как и начинается. И хоть, метеослужбы постоянно предупреждают о заморозках и гололедице, это не мешает коммунальным службам усиленно поливать дороги.

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