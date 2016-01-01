Сильный снегопад прошёл на северо-востоке столицы

Автор: Стрелец Дата публикации: 13:28

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Да здравствует маябрь. Наступил 161 день зимы. Несмотря на последний месяц весны, зима никаr не сдаёт свои позиции. В Москве периодически идёт снег. Вот и сегодня около 11 часов дня на северо-востоке Москвы в районе ВДНХ пошёл снег. Он прекратился в одном районе, но тут же пошёл в другом. Причём, он прекращается так же внезапно, как и начинается. И хоть, метеослужбы постоянно предупреждают о заморозках и гололедице, это не мешает коммунальным службам усиленно поливать дороги.