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В Москве немного потеплело

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:52
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В Москве немного потеплело. В некоторых районах города идёт снег. Температура держится на отметке +5 градусов.

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