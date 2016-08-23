Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вместо старых прямоугольных урн у метро начали устанавливать новые – круглые и более удобные

Вместо старых прямоугольных урн у метро начали устанавливать новые – круглые и более удобные

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:39
  • 17
  • 0

Вместо старых прямоугольных урн у метро начали устанавливать новые – круглые и более удобные.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:40 | Artem_077
Панорама салютов отгремели по всей столице вечером 9 Мая (полное видео)
37 0
13:28 | Стрелец
Сильный снегопад прошёл на северо-востоке столицы
32 1
01:45 | Uwis
Московский метрополитен установил новые урны в подземных переходах и уличных вестибюлях
96 0
23.08.2016 16:32 | Pasha19msk
На улице Веневской в Москве меняют повреждённый электрический кабель