Разбитая дорога Киренга-Северобайкальск в Красноярске

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Участок автомобильной дороги Киренга-Северобайкальск протяженностью 80 км в неудовлетворительном состоянии. Тем кто собирается ехать отдыхать на озеро Байкал в район г. Северобайкальска, на автомобиле ехать не рекомендую, со стороны посёлка Магистральный Иркутской области. Средняя скорость на данном участке составляет от 10-20 км/час. Мы прошли этот участок за 5 часов, и нам навстречу прошли всего 2 легковые машины. Местные жители предпочитают этот участок дороги преодолевать на поезде.