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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога Киренга-Северобайкальск в Красноярске

Разбитая дорога Киренга-Северобайкальск в Красноярске

Автор:
ecnm-ren
Дата публикации:
17:58
  • 15
  • 2

Участок автомобильной дороги Киренга-Северобайкальск протяженностью 80 км в неудовлетворительном состоянии. Тем кто собирается ехать отдыхать на озеро Байкал в район г. Северобайкальска, на автомобиле ехать не рекомендую, со стороны посёлка Магистральный Иркутской области. Средняя скорость на данном участке составляет от 10-20 км/час. Мы прошли этот участок за 5 часов, и нам навстречу прошли всего 2 легковые машины. Местные жители предпочитают этот участок дороги преодолевать на поезде.

  • 15
  • 2

Комментарии (2)

  • ecnm-ren
    16:29
    В описании и названии репортажа ошибка. Автомобильная дорога Кунерма-Северобайкальск, а не Киренга.
  • ecnm-ren
    16:31
    От п. Киренга до п. Кунерма участок дороги еще нормальный по сравнению с Кунерма-Северобайкальск.
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