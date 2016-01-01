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Разбитая трасса Р-26 в Республике Коми

Автор:
yawert2010
Дата публикации:
18:01
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Разбитая трасса Р-26 в Республике Коми. Ждем ремонта дорог с 1993 года.

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