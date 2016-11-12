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Обновлёная Лужнецкая набережная

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:55
  • 18
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Новая тротуарная плитка, еще на набережной продолжают отмывать части огорождения и сам тротуар. Новые кусты и деревья прижились есть и спортивные тренажёры.

  • 18
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Комментарии (0)

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