Обзор погоды 11 мая в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:03

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В столице за короткое время погода очень быстро менялось: то солнце, то тучи и снег, то град, то снова солнце. Для мая на улице очень холодно всего +4С.