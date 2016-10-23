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Ход работ павильона входного контроля № 2 у станции метро "Воробьёвы горы"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:05
  • 14
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Рабочие начали остекленение павильона входного контроля №2 у станции метро "Воробьёвы горы".

  • 14
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