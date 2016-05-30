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Благоустройство на Воробьёвской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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На Воробьёвской набережной на газоне рабочие засеевают растения.

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Комментарии (0)

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