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Оригинальные кормушки для птиц в столичном районе Отрадное

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:22
  • 18
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В столичном районе Отрадное некоторые жители сделали оригинальные кормушки для птиц. В качестве материала они решили использовать... старые электрические чайники. Жители аккуратно вырезали в середине отверстие и сделали площадку для приземления птиц. Внутрь "кормушки" положили хлеб и пшено. При помощи джутового шпагата это всё успешно держится на ветке дерева. Все мимо проходящие люди с улыбкой смотрят на такие кормушки.

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Комментарии (0)

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