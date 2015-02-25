Оригинальные кормушки для птиц в столичном районе Отрадное
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:22
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- 18
В столичном районе Отрадное некоторые жители сделали оригинальные кормушки для птиц. В качестве материала они решили использовать... старые электрические чайники. Жители аккуратно вырезали в середине отверстие и сделали площадку для приземления птиц. Внутрь "кормушки" положили хлеб и пшено. При помощи джутового шпагата это всё успешно держится на ветке дерева. Все мимо проходящие люди с улыбкой смотрят на такие кормушки.
- 18
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