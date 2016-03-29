Столпотворение на станции Серпуховская московского метрополитена из-за ремонта эскалатора

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На станции Серпуховская, в переходе на Кольцевую линию, на целый месяц закрылся на ремонт один из четырёх эскалаторов. Теперь на подъём (переход на Добрынинскую) работает лишь один эскалатор. Из-за этого, на станции в час пик, наблюдается очередь из людей, длинною почти во всю станцию. Время перехода с Серпуховской на Добрынинскую занимает теперь 8-10 минут. На сайте Московского метрополитена, в разделе "график ремонта эскалаторов", станция Серпуховская почему-то не значится.