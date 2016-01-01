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Северо-восток Москвы засыпает снегом

Автор:
Doffgan
Дата публикации:
21:22
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Месяц-май на дворе, а северо-восток Москвы засыпает снегом.

  • 19
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Комментарии (0)

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