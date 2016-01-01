В подмосковной Кубинке опять зима

Автор: natus Дата публикации: 21:22

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Опять на Кубинке зима. Было бы здорово, если б так не хотелось поскорее в Лето. А детям - счастье! Последняя возможность слепить снеговика.