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В подмосковной Кубинке опять зима

Автор:
natus
Дата публикации:
21:22
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Опять на Кубинке зима. Было бы здорово, если б так не хотелось поскорее в Лето. А детям - счастье! Последняя возможность слепить снеговика.

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Комментарии (0)

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