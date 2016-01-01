Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Автор: diesel Дата публикации: 09:20

49

49 1

Эти кадры сняты на Беглицкой косе в Таганрогском заливе Ростовской области 6 мая 2017 года. Здесь, по словам мобильного репортёра, произошёл массовый мор чаек. На видео - десятки мёртвых птиц.

49

49 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185501

Кроме того, местный житель обнаружил, что на берег залива Азовского моря выбросило погибшую рыбу.Что послужило причиной мора птиц и обитателей моря - неизвестно.