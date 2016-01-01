Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)
- Автор:
- diesel
- Дата публикации:
- 09:20
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Эти кадры сняты на Беглицкой косе в Таганрогском заливе Ростовской области 6 мая 2017 года. Здесь, по словам мобильного репортёра, произошёл массовый мор чаек. На видео - десятки мёртвых птиц.Кроме того, местный житель обнаружил, что на берег залива Азовского моря выбросило погибшую рыбу.
Что послужило причиной мора птиц и обитателей моря - неизвестно.
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