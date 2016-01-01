Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

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Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Автор:
diesel
Дата публикации:
09:20
  • 49
  • 1

Эти кадры сняты на Беглицкой косе в Таганрогском заливе Ростовской области 6 мая 2017 года. Здесь, по словам мобильного репортёра, произошёл массовый мор чаек. На видео - десятки мёртвых птиц.

Кроме того, местный житель обнаружил, что на берег залива Азовского моря выбросило погибшую рыбу.

Что послужило причиной мора птиц и обитателей моря - неизвестно.
  • 49
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    00:20
    Уважаемый автор, когда были сняты эти кадры? Есть какие нибудь данные по причине гибели чаек?
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