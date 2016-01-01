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Майский февраль на Мурманском шоссе

Автор:
Артем Тихонов
Дата публикации:
21:22
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Два раза в пути на Мурманской трассе встретили зиму.

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