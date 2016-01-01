Дорога Килемары-Кибеево в Килемарском районе республики Марий Эл после ледяного дождя
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 11.05 23:37
-
- 15
В 2016 году в Килемарском районе республики Марий Эл прошёл ледяной дождь. После этого дорога Килемары-Кибеево была завалена деревьями. Дорожники расчистили эту дорогу, но проведённая работа оставляет желать лучшего. На что они потратили деньги, не понятно. Деревья, стоящие на обочине, набирают лист и опускаются на проезжую часть. Но и обочины дороги местами просто завалены.
- 15
Комментарии (0)