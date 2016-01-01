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Дорога Килемары-Кибеево в Килемарском районе республики Марий Эл после ледяного дождя

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
11.05 23:37
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В 2016 году в Килемарском районе республики Марий Эл прошёл ледяной дождь. После этого дорога Килемары-Кибеево была завалена деревьями. Дорожники расчистили эту дорогу, но проведённая работа оставляет желать лучшего. На что они потратили деньги, не понятно. Деревья, стоящие на обочине, набирают лист и опускаются на проезжую часть. Но и обочины дороги местами просто завалены.

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